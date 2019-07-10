Москва, , 12:31 — REGNUM

Утверждения военных США о присутствии в Венесуэле российских войск являются безосновательными и не заслуживающими доверия, сообщает 10 июля «Интерфакс» со ссылкой на военного атташе посольства Боливарианской Республики в Москве Хосе Рафаэля Торреальба Переса.

По его словам, в Пентагоне не знают всех деталей договоренностей России и Венесуэлы в военно-технической сфере. Все российские военные, находящиеся временно в Венесуэле, входят в группу военно-технического обмена, которая участвует в консультировании и обслуживании поставленной в Каракас российской военной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Южного командования армии США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы присутствуют «сотни российских военных». По его словам, российское присутствие в Венесуэле необходимо для проведения комплекса мероприятий, характерных для страны, «поддерживающей свой марионеточный режим».

Ранее в МИД РФ заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, которое было подписано ещё в 2001 году.

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