Киев, , 12:43 — REGNUM

За последние пять месяцев в Международном инвестиционном банке (МИБ), который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, вкладчики забрали значительную часть денег, сообщил 9 июля ресурс Finbalance со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Согласно отчётам, депозитный портфель физлиц сократился на 1,1 млрд гривен или 38,7%, а юридические лица сократили вклады на 583 млн гривен, то есть на 10%. Отмечается, что на начало 2019 года объем средств связанных лиц в портфеле МИБ составлял 6,3 млрд гривен.

Напомним, МИБ был организован в 2008 году. 60% акций банка владеет Пётр Порошенко, ещё 14,9% — его ближайший друг и бизнес-партнёр Игорь Кононенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов заявил, что Порошенко обналичил в банках $34 млн и увёз в неизвестном направлении.

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