Москва, , 12:18 — REGNUM

Закон о смягчении наказания для местных депутатов, которые допустили несущественные нарушения при подаче деклараций о своих доходах и расходах, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Сегодня за такое нарушение губернатор или глава республики обязан досрочно прекратить полномочия депутата. Однако, как отмечали авторы законопроекта, большинство местных и муниципальных депутатов нередко допускают ошибки в заполнении документов о доходах и расходах. Наиболее часто такие проблемы случаются у депутатов в городских и сельских поселениях, которые, в основном, работают в бюджетной сфере.

Теперь закон устанавливает, что за незначительные нарушения в декларациях местным депутатам выносится предупреждение или же освобождение от должности в представительном органе муниципального образования без прекращения полномочий депутата. Такие же нормы сегодня действуют в отношении депутатов Госдумы и членов Совфеда.