Москва, , 12:16 — REGNUM

Член Совфеда Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Нино Катамадзе (cc) Frolzart

«Предлагаю распространить на Катамадзе ограничительные меры по въезду в Россию, а также поступать так впредь с теми фигурами, независимо от общественного положения, которые будут выступать с русофобскими высказываниями», — сказал сенатор.

Он возмущен тем, что певица заявляет о ненависти к России, но при этом приезжает в страну на заработки.

Катамадзе отказалась от гастролей в России, заявив, что ее концерт в Москве в июне был последним.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузинским певичкам и прочим врагам России: за слова надо отвечать