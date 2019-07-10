Рим, , 12:15 — REGNUM

Лидер «Лиги», вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил коллегам по правящей коалиции назначить на пост министра по связям с Евросоюзом Лоренцо Фонтану, передает информагентство ANSA в среду, 10 июля, со ссылкой на осведомленные источники.

В нынешнем составе правительства Фонтана занимает пост министра по делам семьи. Кроме того, он является одним из заместителей Сальвини в «Лиге».

Пост министра по связям с ЕС стал вакантным после ухода Паоло Савоны. В правительстве Италии полагают, что нового министра следует назначить как можно быстрее — в ближайшие дни начнется процесс формирования нового состава Еврокомиссии.

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