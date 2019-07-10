Тегеран, 10 июля 2019, 12:32 — REGNUM
Иран приветствует усилия Франции по спасению ядерной сделки 2015 года. Об этом заявил 10 июля представитель МИД Ирана Аббас Мусави после встречи с Эммануэлем Бонне, главным дипломатическим советником президента Франции Эммануэля Макрона.
«Французы прилагают усилия … чтобы сохранить ядерную сделку», — сказал Мусави, приветствуя роль Франции в «снижении напряженности и исполнении соглашения».
Напомним, советник президента Франции Эммануэль Бонн, чтобы встретиться с иранскими властями, отправился в Тегеран (Иран) 9 июля.
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