Рим, , 12:09 — REGNUM

Руководители неправительственной организации Mediterranea, специализирующейся на перевозке нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии в ЕС, обвинили «русских хакеров» в атаке на их сайт, передает информагентство Askanews в среду, 10 июля.

Хакеры. Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Доказательств «атаки» или «русского происхождения» этой атаки представлено не было. Представители организации отметили, что передали данные правоохранительным органам.

Как сообщало ИА ранее, власти Италии конфисковали принадлежащие Mediterranea корабли и оштрафовали организацию за неоднократное нарушение итальянских законов, запрещающих доставку в страну нелегальных мигрантов, а также за неповиновение указаниям береговой охраны.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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