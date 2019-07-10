Киев, , 12:13 — REGNUM

Печерский суд Киева отклонил ходатайство прокуроров Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины касательно ареста имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко, сообщило 10 июля информационное агентство «УНИАН».

По словам прокурора Сергея Атаманчука, ходатайство рассмотрел и отклонил судья Вячеслав Пидпалый. Его мотивы не ясны, поскольку официального текста решения ещё нет, отметил он.

Прокурор добавил, что решение будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Напомним, 5 июня депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества.

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