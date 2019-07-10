Москва, , 12:07 — REGNUM

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов встретится с главнокомандующим Объединёнными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе Тодом Уолтерсом. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства 10 июля.

Переговоры состоятся в Баку, куда генерал армии прибыл с рабочим визитом.

«В ходе пребывания в столице Азербайджана глава российского Генштаба проведёт переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом», — говорится в сообщении ведомства.

Также запланированы переговоры с военно-политическим руководством Азербайджана.