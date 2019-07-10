Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко фактически выступил против прямых выборов глав муниципалитетов на Дону. По его словам, каждая избирательная кампания обойдётся бюджету в 500 млн рублей.

«Действующая в Ростовской области с 2014 года система назначения глав администраций муниципальных образований придумана не в Ростовской области, она реализована на основе требований федерального закона. Такая система действует в абсолютном большинстве регионов и муниципалитетов нашей страны. При принятии столь серьёзного решения, как переход к другой системе, нужно просчитать все его стороны. Вряд ли кто-то готов сегодня ответственно ответить на вопрос о стоимости такого решения. По самым скромным подсчётам экспертов, переход к выборам глав муниципалитетов будет стоить бюджету от 250 до 500 млн рублей», — цитирует издание «Город N» Ищенко.

По словам спикера донского парламента, сторонники института сити-менеджера и прямых выборов глав муниципалитетов будут всегда отстаивать свои позиции. При этом у каждой концепции есть как плюсы, так и минусы.

«Проблема пока в том, что сиюминутно метаться из стороны в сторону — тоже не лучший вариант. В управлении городом важны определенность и возможность долгосрочного планирования. Согласен, что пока этого достичь не удалось. Депутаты будут рассматривать внесённый законопроект», — сказал Ищенко.

ИА REGNUM ранее сообщало, что депутаты донского парламента пытаются упразднить институт сити-менеджеров в Ростовской области и вернуть прямые выборы глав муниципалитетов. Соответствующий законопроект в начале июля внесли в Законодательное собрание Ростовской области депутаты во главе с Сергеем Косиновым(«Справедливая Россия»). Документ будет рассмотрен на очередном заседании Заксобрания Ростовской области 25 июля.

Стоит отметить, что ранее полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что не видит положительного эффекта от института сити-менеджера в Ростове-на-Дону.

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