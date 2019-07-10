Иркутск, , 12:08 — REGNUM

Судя по официальной информации, опубликованной сегодня, 10 июля, СУ СК РФ, петиции в поддержку взятого под стражу министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды не помешали следствию заявить о скором окончании расследования громкого уголовного дела по факту сплошной вырубки леса в заказнике «Туколонь», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следствие по-прежнему настаивает, что, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки, «лесной» министр не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений на территории заказника и к прекращению незаконной рубки, и в силу занимаемой должности способствовал проведению мероприятий по заготовке древесины.

«В результате была незаконно назначена, согласована и проведена сплошная санитарная рубка в заказнике. Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей», — отмечают следователи

Напомним, 6 июня 2019 года Сергей Шеверда был задержан в аэропорту «Шереметьево». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

Читайте также: Министр лесного комплекса Иркутской области задержан в Москве

В отношении него по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также к уголовной ответственности за способствование вырубке лесного фонда были привлечены временно замещавший должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» Геннадий Рыков и инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российской центр защиты леса» — «Центр защиты леса Иркутской области» Александр Владимиров. Но губернатор Иркутской области Сергей Левченко и чиновники в министерстве лесного комплекса Приангарья не верят в виновность Шеверды. Они написали две петиции в его поддержку.

Читайте ранее в этом сюжете: Заказник «Туколонь» стал яблоком раздора между силовиками и чиновниками