Киев, , 11:45 — REGNUM

Пока президент Украины Владимир Зеленский разговаривает на русском языке, стране угрожает опасность, заявил бывший глава государства Петр Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

Порошенко и Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

"Пока на Украине президент, премьер, будут общаться на русском языке, они будут предметом заботы России, — сказал Порошенко. — Язык — это фактор национальной безопасности».

Вместе с тем Порошенко отметил, что граждане Украины могут разговаривать на любом языке, кроме «президента, премьера, правительства и любого местного руководства».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Зеленский во время выступления в Краматорске — городе, который расположен на оккупированной украинскими силовиками части Донбасса, выступал на русском языке.

Свой переход на русский язык Зеленский объяснил тем, что в последнее время якобы очень много разговоров о том, что в Донбассе запрещают говорить на русском языке. Своей речью он хотел опровергнуть это.

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