Найроби, , 11:52 — REGNUM

Кенийские парламентарии потребовали увеличения нескольких установленных надбавок, включая средства на покупку автомобиля. Об этом сообщает частная газета Daily Nation.

В связи с предъявленными требованиями на первой полосе газеты написали, что депутаты «в ударе», а один из заголовков звучал как: «жадность на пределе».

В прошлом кенийских депутатов обвиняли в том, что они являются одними из самых высокооплачиваемых законодателей в мире. В 2017 году они получили 15-процентное сокращение заработной платы в рамках усилий по сокращению государственных расходов.

В начале этого года депутаты направили меморандум в парламентскую комиссию по зарплатам и вознаграждениям. По оценкам, если зарос на повышение надбавок будет согласован, то члены парламента смогут брать домой не менее 20 500 долларов США в месяц, что почти вдвое превышает их текущий ежемесячный доход.

Газета сообщает, что, согласно меморандуму, подписанному спикером Национальной ассамблеи, депутаты хотят увеличить ипотечные права, улучшить медицинское страхование и удвоить размер своих субсидий на автомобиль до 97 500 долларов.

Они также хотят увеличить суточные пособия на 50% — сумму, которую депутатам платят за участие в заседании.