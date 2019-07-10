Москва, , 11:33 — REGNUM

Сегодня можно с удовлетворением наблюдать, как выгодно в своих интересах Россия использует инцидент с грузинским телеканалом «Рустави 2». Вместо ожидаемых «ура-патриотами» санкционных мер против Грузии, российские власти, напротив, показывают собственную политическую зрелость и стратегическое мышление, заявил корреспонденту ИА REGNUMпрофессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Баксанский.

«Вместо экономической воздействия на несчастную грузинскую экономику (таких как, например, запрет поставок в Россию минеральной воды «Боржоми», грузинского вина и денежных переводов из России) речь идёт о возобновлении авиасообщения, обсуждению темы отмены визового режима для граждан Грузии», — пояснил эксперт.

По его мнению, это связано с тем, что грузинской население резко осудили провокационные выходки тележурналиста, а правительство Грузии принесло извинения за неподобающее поведение.

«Таким образом, можно говорить об изменении вектора росийско-грузинских отношений в выгодном для России направлении при условии обструкции антироссийских настроений в Грузии, а также если власти будут последовательны и смогут обеспечить безопасность граждан России на территории страны.

Можно отметить российскую геополитическую победу и выгоду в регионе, что очень важно в нынешней международной напряжений обстановке», — высказал свою точку зрения Баксанский.

Подробности: Москва может восстановить авиасообщение с Тбилиси

Как сообщало ИА REGNUM, ранее введённый Москвой запрет на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией (с 8 июля) может быть снят. Такую возможность не исключили в Министерстве иностранных дел РФ.

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