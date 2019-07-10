Москва, 10 июля 2019, 11:33 — REGNUM
Сегодня можно с удовлетворением наблюдать, как выгодно в своих интересах Россия использует инцидент с грузинским телеканалом «Рустави 2». Вместо ожидаемых «ура-патриотами» санкционных мер против Грузии, российские власти, напротив, показывают собственную политическую зрелость и стратегическое мышление, заявил корреспонденту ИА REGNUMпрофессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Баксанский.
По его мнению, это связано с тем, что грузинской население резко осудили провокационные выходки тележурналиста, а правительство Грузии принесло извинения за неподобающее поведение.
Подробности: Москва может восстановить авиасообщение с Тбилиси
Как сообщало ИА REGNUM, ранее введённый Москвой запрет на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией (с 8 июля) может быть снят. Такую возможность не исключили в Министерстве иностранных дел РФ.
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