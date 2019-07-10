Москва, , 11:31 — REGNUM

Заявления журналиста немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхоффа о необходимости нести памятник, посвященный победе советских войск в танковом сражении на Прохоровском поле в Белгородской области в 1943 году, — это «небольшой, но очень показательный элемент той огромной работы по фальсификации истории, которая ведётся на Западе». Такое мнение высказал заместитель директора института истории и политики Московского педагогического государственного университет Владимир Шаповалов.

Читайте также: Редактор DieWelt призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле

Историк отметил, что в последнее время немецкие общественные и политические деятели пытаются пересмотреть итоги войны, расставить иные акценты, причём делают это всё более открыто.

Также по теме: «Фашистам надо навсегда закрыть свои рты»: о погибших под Прохоровкой

«Основная цель и задача подобного рода высказываний состоит в том, чтобы поставить под сомнение исторический вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией», — заявил в беседе с RT историк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист DieWelt Свен Феликс Келлерхофф, занимающий должность ведущего редактора исторического раздела издания, заявил, что памятник погибшим в бою под Прохоровкой нужно снести, потому что в этом месте якобы не было большого танкового сражения и победы Красной армии над войсками нацистов. Такое заявление он сделал со ссылкой на своего соотечественника — военного историка Карла-Хайнца Фризера, а также данные архивов.

Напомним, танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года — это ключевой эпизод Курской битвы и переломный этап Великой Отечественной войны, после которого началось тотальное отступление немецко-фашистских войск. В память о погибших в этом сражении солдатах в посёлке был установлен памятник Победы.