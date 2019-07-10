Челябинск, , 11:23 — REGNUM

В Челябинске сменилось руководство муниципального учреждения «Городская среда». Прежний руководитель Сергей Шумаков покину свой пост, пишут местные СМИ.

Отставка была добровольной, но ей предшествовал инспекционный объезд города, который провела врио мэра Наталья Котова. Она раскритиковала ситуацию с вывозом нелегальных киосков.

В статусе и.о. учреждение возглавил Александр Грезев. О нём известно. что некоторое время он работал в правоохранительных органах.