Мале, , 11:23 — REGNUM

Глава Национальных сил обороны Мальдивской республики генерал-майор Абдулла Шамаль заявил на пресс-конференции, что в стране отсутствует какое-либо китайское военное присутствие. Генерал-майор особо подчеркнул тот факт, что на Мальдивах не находятся военные специалисты из Китая. Он также сообщил, что единственной сферой влияния Китая в стране является экономика. «Мы установили исключительно деловые отношения, как с Индией, так и с Китаем», — отметил он.

Глава армии Мальдив также ответил на вопросы журналистов относительно слухов о создании китайской военной базы в стране. По этому поводу Абдулла Шамаль выразил мнение, что Мальдивы должны сотрудничать с другими странами в разных сферах для того, чтобы выйти из международной изоляции.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», ранее он заявлял об отсутствии каких-либо планов о создании иностранной военной базы или штаба на территории страны.

По его мнению, наличие достаточно большой береговой линии, а также большая океанская территория являются причинами, из-за которых стране приходится прибегать к иностранной помощи в сфере безопасности. Ключевой сферой деятельности является укрепление безопасности на курортах. Данный вопрос стал более насущным после терактов на Шри-Ланке 21 апреля.