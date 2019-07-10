Нью-Дели, , 11:47 — REGNUM

Министр обороны Индии и лидер правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Раджнатх Сингх отрицает слухи об участии БДП в торгах за места в парламенте штата Карнатака. Об этом 9 июля сообщило индийское новостное издание Адж так.

На заседании нижней палаты парламента Индии Раджнатх Сингх подчеркнул, что Бхаратия джаната парти» никогда не торговалась за места в выборных законодательных органах как на федеральном уровне, так и на местном. Министр обороны Индии заявил: «Политический кризис в штате Карнатака — внутреннее дело оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК)». По словам лидера БДП, конгрессисты «не способны взять ситуацию в штате под контроль и пытаются нарушить работу нижней палаты парламента».

Напомним, что 6 июля 13 членов заксобрания Карнатаки от партий Индийский национальный конгресс и Джаната дал (секулярная), или ДДС, подали в отставку. В том случае, если спикер парламента штата примет данные прошения, местное коалиционное правительство ИНК-ДДС лишиться поддержки большинства депутатов заксобрания и будет вынуждено уйти в отставку. Лидеры оппозиционных партий обвинили Бхаратия джаната парти в оказании давления на парламентариев с целью дестабилизировать правящую коалицию.