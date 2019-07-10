Нью-Дели, , 11:56 — REGNUM

Бывший министр финансов Индии и высокопоставленный деятель оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Паланиаппан Чидамбарам выступил с критикой нового федерального бюджета Индии на 2019/20 финансовый год. Об этом 9 июля сообщило индийское новостное издание Джагран.

В ходе открытой лекции, посвященной новому федеральному бюджету, Паланиаппан Чидамбарам подчеркнул, что в бюджете предусмотрены лишь незначительные реформы, не способные существенным образом ускорить экономический рост Индии. По мнению бывшего министра финансов, новый законопроект предназначен для сохранения статуса-кво и не обеспечивает проведение радикальных реформ, столь необходимых для развития экономики страны. Более того, оппозиционный лидер отметил, что в бюджете не содержатся какие-либо меры, направленные на улучшение положения беднейших слоев населения.

Напомним, что 5 июля министр финансов Индии Нирмала Ситхараман представила новый федеральный бюджет на 2019/20 финансовый год. Правительство во главе с Нарендрой Моди рассчитывает, что к 2024 году объем ВВП страны превысит отметку в 5 трлн долларов. Многие эксперты и политические деятели Индии уже назвали планы Моди нереалистичными. Напомним, что в настоящее время размер индийской экономики оценивается в 2,6 трлн долларов.