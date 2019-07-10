Нью-Дели, , 11:31 — REGNUM

Главный министр индийского штата Бихар Нитиш Кумар выступил против приватизации железнодорожного транспорта Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Нитиш Кумар, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что железнодорожная сеть является «той силой, которая объединяет страну». По словам главы Бихара, именно железнодорожный транспорт служит связующим звеном между севером и югом страны, а зачастую выступает и той единственной спасительной ниточкой, которая соединяет труднодоступные районы Индии с крупными региональными центрами. Нитиш Кумар выступил против приватизации железнодорожного сектора, заявив, что подобный шаг может отрицательно сказаться на интенсивности транспортного сообщения в стране.

Напомним, что в последние годы наблюдается снижение эффективности и прибыльности железнодорожного транспорта в Индии. Так как монополия в указанном секторе принадлежит государству, федеральный бюджет терпит серьезные убытки. Для повышения прибыльности железных дорог министр финансов Индии Нирмала Ситхараман предложила использовать модель государственно-частного партнерства в сфере железнодорожных перевозок.