Каракас, , 11:15 — REGNUM

Специальный посланник Европейского союза (ЕС) Энрике Иглесиас провел вторую встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо и намерен встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом пишет газета ABC.

8 июля Иглесиас провел получасовую беседу с Гуайдо и руководством оппозиционной Национальной Ассамблеи в стенах Законодательного дворца в Каракасе. Спецпосланник продемонстрировал серьезную обеспокоенность делами Венесуэлы, но отказался делать заявления для прессы.

За неделю до этого состоялась первая встреча Иглесиаса с Гуайдо, посвященная докладу Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о нарушении прав человека в Венесуэле. Гуайдо представил спецпосланнику свое видение вывода страны из кризиса.

Энрике Иглесиас также встречался с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес и готовится ко встрече с Мадуро.

Ранее Николас Мадуро подверг критике доклад, представленный Бачелет. Он назвал его содержание «чистой ложью».

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