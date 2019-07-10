Нью-Дели, , 11:17 — REGNUM

Бывший председатель ведущей оппозиционной партии Индии Индийского национального конгресса (ИНК) Рахул Ганди вновь предстанет перед судом по обвинению в клевете и распространении сведений, порочащих честь и достоинство своих политических оппонентов. Об этом 9 июля сообщило индийское новостное издание Адж так.

9 августа Рахул Ганди должен будет явиться в суд города Ахмадабад, штат Уттар-Прадеш. Бывший глава ИНК обвиняется в распространении сведений, порочащих честь и достоинства председателя правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и министра внутренних дел Индии Амита Шаха. Напомним, что 23 апреля Рахул Ганди выдвинул против лидера БДП обвинения в убийстве 15-летней давности, а также назвал сына Амита Шаха коррупционером.

В настоящее время суды по всей Индии рассматривают обвинения в распространении порочащих сведений в рамках предвыборной кампании, выдвинутые против бывшего председателя ИНК. Ранее суд города Патна, штат Бихар, начал слушания по делу о клевете в отношении Сушила Моди, заместителя главного министра Бихара. Сообщается также, что суд Мумбаи, штат Махараштра, признал Рахула Ганди невиновным в деле о распространении сведений, порочащих Раштрия сваямсевак сангх (Союз добровольных слуг родины или РСС), ультраправую индусскую организацию и союзника БДП.