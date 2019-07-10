Анатолий Кошкин, 10 июля 2019, 11:10 — REGNUM
По утверждению Die Welt, гитлеровцы одержали в сражении под Прохоровкой победу в танковой дуэли со счетом 235: 5 в свою пользу?!
Сообщение о том, что в Германии нашелся журналист, который призвал снести памятник погибшим советским танкистам, ибо на Прохоровском поле в июле 1943 года не было-де «никакого крупного сражения, а Красная армия не одержала победу», это даже не фальсификация истории войны в общепринятом смысле слова, а прямая и поразительная по своей наглости ложь. И что удивительно, эта ложь, растиражирована, казалось бы, респектабельным немецким изданием Die Welt.
По утверждению журналиста, Свена Феликса Келлерхоффа на самом деле в битве на Прохоровском поле якобы принимали участие 672 советских и 186 немецких танков, а потери составили 235 танков со стороны Красной армии и 5 танков со стороны немцев. При этом автор «сенсации» называет действия советских войск «атакой камикадзе», так как танки якобы встали перед узким мостом, подставившись под удар 2-го танкового корпуса СС.
Оставим развернутый ответ этому называющего себя журналистом человеку и немецкой газете профессиональным военным историкам, которые, считаю, не должны отмахиваться от подобных грубых инсинуаций и рассчитанных на несведущего читателя «открытий».
Пока же позволю себе ограничиться цитированием важного документа, опровергающего злобные фантазии апологета гитлеровского вермахта.
Ниже приводится «Доклад представителя Ставки ВГК Маршала А. Василевского Верховному главнокомандующему о боевых действиях в районе Прохоровки» от 14 июля 1943 года:
Это, что же получается? Маршал Советского Союза А.М. Василевский в докладе И.В. Сталину все это придумал? И мы должны верить не ему, а безответственному борзописцу, видимо, ностальгирующему по «подвигам» гитлеровских танкистов, уничтоживших в одном сражении 235 советских танков при собственных потерях всего в 5 машин? И почему подобную абракадабру помещают на страницах влиятельной немецкой газеты? Или в центре «коллективного Запада», отвечающего за провокации по развенчанию Великой Победы Красной армии и советского народа, решили не ограничиваться общими фразами и перейти к «разбору» конкретных операций Великой Отечественной войны с «показом» бездарности советских полководцев, бросавших, как «камикадзе», сотни, если не тысячи, своих танков под расстрел германской противотанковой артиллерии?
Как тут не вспомнить поучения «гения» лживой пропаганды Йозефа Геббельса: «Чем чудовищнее солжёшь, тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, чем маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну, а уж очень сильно солгать они постесняются. Большая ложь даже просто не придёт им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь. И даже когда им разъяснят, что дело идёт о лжи чудовищных размеров, они все ещё будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что, вероятно, всё-таки здесь есть доля истины…»
Правда, говорят, что «афоризм» — «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят», принадлежит самому Адольфу Гитлеру…