Бандар-Сери-Бегаван, , 11:18 — REGNUM

Правительства Индонезии и Брунея договорились улучшить сотрудничество в области здравоохранения путем полного осуществления договора в этой сфере, подписанного в 2015 году, сообщает Antaranews.

Известно, что соглашение было достигнуто на первом совещании объединенной рабочей группы по сотрудничеству в области здравоохранения, которое проходит в Брунее 9−10 июля 2019 года.

«Бруней-Даруссалам готов осуществлять конкретное сотрудничество в секторе здравоохранения с Индонезией в рамках различных согласованных программ сотрудничества», — заявил глава делегации Брунея Аванг Хаджи Абдул Манап Осман.

По его словам, сотрудничество включает в себя обмен информацией, борьбу с болезнями, продовольственную безопасность, укрепление здоровья жителей, обмен медицинским персоналом, выплату стипендий и совместные исследования в сфере здравоохранения. Стороны также договорились продолжить диалог в этой области в 2020 году в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Брунее Суятмико заявил, что долгосрочное и тесное сотрудничество между индонезийским правительством и государством Бруней-Даруссалам нуждается в дальнейшей поддержке.

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