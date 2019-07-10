Нью-Дели, , 11:11 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с жесткой критикой внешнеторговой политики Индии. Об этом 9 июля сообщило индийское новостное издание Адж так.

Причиной недовольства Дональда Трампа стали высокие импортные пошлины Индии, уставленные с целью защиты отечественных производителей. В своем аккаунте в Twitter президент США заявил, что Нью-Дели «давно веселится с пошлинами на американские товары». По мнению Белого дома, подобная внешнеторговая политика индийского руководства «более не является приемлемой».

Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой Нью-Дели по вопросу таможенных пошлин. По словам американского лидера, из-за высоких импортных пошлин, установленных правительством Индии, США ежегодно теряют до 800 млн долларов. Отметим, что ставки индийских пошлин на ряд товарных позиций доходят до 100%.

Ранее, 16 июня 2019 года, Нью-Дели значительно повысил ставки пошлин на 28 категорий продукции, импортируемой из США. Правительство Индии пошло на подобные радикальные шаги в ответ на решение Белого дома запретить беспошлинный ввоз ряда индийских товаров, в том числе стали и алюминия.