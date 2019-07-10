Бангалор, Индия, , 12:06 — REGNUM

Политический кризис в индийском штате Карнатака грозит роспуском местного коалиционного правительства под руководством партий Джаната дал (секулярная), или ДДС, и Индийский национальный конгресс (ИНК). Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Ранее, 6 июля, 13 членов законодательного собрания Карнатаки, в том числе десять парламентариев от ИНК и три парламентария от ДДС, внезапно подали в отставку. В том случае, если спикер заксобрания штата примет их прошения, коалиционное правительство штата лишится поддержки большинства парламентариев и будет вынуждено уйти в отставку. Сообщается, что причиной демарша парламентариев стали ожесточенные политические торги внутри коалиции.

Тем не менее, лидеры Джаната дал (секулярной) и Индийского национального конгресса утверждают, что Бхаратия джаната парти (БДП), находящаяся у власти в Нью-Дели с 2014 года, вынудила членов заксобрания Карнатаки подать в отставку, чтобы дестабилизировать коалицию ДДС и ИНК. Доказательством тому служит тот факт, что все 13 членов законодательного собрания спешно покинули Карнатаку и направились в Мумбаи. Спикер местного парламента Рамеш Кумар заявил: «Я не приму отставку парламентариев, если будет доказано, что прошения были поданы под каким-либо давлением». Решение об отставке членов законодательного собрания будет принято 10 июля после их личной встречи с Рамешем Кумаром.