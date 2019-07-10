Владимир, , 11:07 — REGNUM

Иван Петухов покидает должность директора департамента лесного хозяйства Владимирской области по собственному желанию — по информации «Владимирских ведомостей», губернатор Владимир Сипягин уже подписал заявление чиновника об уходе с 9 июля.

В правительстве региона заявляют, что решение об увольнении принял сам Петухов, никаких претензий к его работе не было.

Иван Петухов занял пост директора департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области в конце августа, причем до этого должность оставалась вакантной несколько месяцев. Тогда местные СМИ связали назначение Петухова с крупным лесным пожаром, который охватил земли Минобороны. До этого Петухов работал в федеральных органах государственной власти, в частности, возглавлял Управление делами и правового обеспечения Рослесхоза.

Кто займет освободившийся пост в правительстве Владимирской области, пока неизвестно.