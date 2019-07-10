Анкара, , 11:35 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на заседании по процессу сотрудничества в Юго-Восточной Европе, прошедшем в Сараево, подверг критике позицию Европы по беженцам и заявил, что пока страны Европы не могут договориться о квотах на число мигрантов, Турция уже приняла более 4 млн беженцев.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул: «Согласно данным ООН, только на сирийских беженцев мы потратили свыше 37 млрд долларов. Наша страна, с учетом её национального дохода, заняла по этому показателю первое место. Кроме того, Турция приняла все меры по борьбе с нелегальной миграцией, главным образом, — в Эгейском море». Он отметил, что принятые Турцией меры помогли предотвратить множество трагедий в Эгейском море и на 99% сократили переселение незаконных мигрантов в Европу, обеспечив ее безопасность. Турецкий лидер добавил: «В этом сложных условиях мы не получили ожидаемой нами поддержки от европейских партнёров и не наблюдаем проявления ими гуманизма в данном вопросе. Обещания об оказании помощи выполнены не были. Из обещанных 6 млрд евро нам были были переданы лишь 2,5 млрд».