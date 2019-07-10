Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM

В работе российско-турецкого промышленного форума, заседание которого состоялось в Екатеринбурге, приняли участие министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Татарии Рустам Минниханов и заместитель министра торговли Турции Гонджа Йылмаз Батур. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Варанк на заседании форума заявил: «Россия входит в топ-3 стран-экспортеров в Турцию. В 2018 году российский экспорт в Турцию составил 22 млрд долларов, а объем товарооборота между нашими странами превысил 25 млрд долларов, что на 15% больше показателя за 2017 год. Наша цель — довести его до 100 млрд долларов». Министр назвал текущий рост товарооборота между РФ и Турцией удовлетворительным, отметив при этом, что он обязательно должен быть сбалансированным.