Анкара, , 11:25 — REGNUM

Документальный фильм «Сеть», снятый при поддержке телеканала TRT World в рамках проекта Пресс-службы Администрации Президента Турецкой Республики и раскрывающий суть движения Фетхуллаха Гюлена, был показан зрителям в Лондоне и Тиране.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Посол Турецкой Республики в Великобритании Умит Ялчын в своей речи, произнесенной на церемонии показа фильма, заявил, что попытке переворота 15 июля 2016 года, нацеленной на турецкую демократию, героически противостоял народ Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он обратил внимание на то, что террористическая организация Гюлена до сих пор имеет ресурсы в сфере бизнеса, СМИ и образования многих стран.

Посол Турецкой Республики в Албании Мурат Ахмет Йорюк на показе фильма в Тиране подчеркнул, что 15 июля 2016 года турецкий народ остановил бронетехнику путчистов одной лишь верой и голыми руками. Он отметил, что сторонники Гюлена, пустившие корни в более чем 160 странах мира, не обошли стороной и Албанию. По его словам, движение Гюлена больше напоминает не террористическую организацию в ее традиционном понимании, а скорее законспирированное разведывательное подразделение.