Киев, , 11:01 — REGNUM

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий считает, что верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины Владимир Зеленский не имеет права отменять военный парад по случаю Дня Независимости. Соответствующее заявление Парубий сделал 10 июля, открывая утреннее заседание парламента.

«Вчера президент Зеленский объявил отмену проведения традиционного военного парада ко Дню Независимости Украины. Расстроился таким решением. Но будет ли парад, не им решать», — сказал Парубий.

Он призвал военных, волонтеров и ветеранов войны 24 августа пройти парадом независимости по улице Крещатик.

«Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников «революции достоинства», ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных, 24 августа выйти на Крещатик и пройти парадом независимости главной улицей страны. Берите в свои руки боевые знамена, поднимайте флаги, с которыми мы защищали Украину… Я будут там вместе с вами, до встречи на Крещатике в День независимости Украины», — рассказал Парубий.

Ранее, 9 июля, бывший президент Петр Порошенко назвал решение Зеленского по отмене военного парада на День Независимости «не очень дальновидным».

«Военный парад — это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом. О дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. На сегодня армия и военные являются наиболее уважаемым и солидным институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно», — приводит слова Порошенко пресс-служба партии «Европейская солидарность».

При этом Порошенко признает, что Зеленский как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины имеет полное право принимать решение — «проводить парад или нет».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Зеленский отменил военный парад на День Независимости. Сэкономленные средства он пообещал отдать украинским военным в виде премий. По его словам, Украина отметит независимость в «новом формате».

«Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры — все. И обязательно военные, которые проводят операцию в зоне Объединенных сил», — рассказал Зеленский.