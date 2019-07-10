Анкара, , 11:52 — REGNUM

Глава парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции Мехмет Муш заявил: «В информационном поле было сделано множество заявлений о том, что замена главы Центробанка «неправомерна» и «незаконна». Все они далеки от истины».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мехмет Муш отметил: «В соответствии с законодательным указом Президента No.703 и дополнительной ст. 35 Указа No.375, Президент Турецкой Республики обладает таким полномочием, как смена главы Центробанка. Принятое решение и его обоснование полностью лежат в сфере компетенции Президента. Совершенное действие законно, здесь двух мнений быть не может». Политик подчеркнул, что тема снятия с должности главы Центрального банка Турецкой Республики Мурата Четинкая и назначения на его место Мурата Уйсала стала предметом всевозможных спекуляций. Он пояснил, что, в соответствии с нормативной базой, Президент может снимать с должности глав государственных учреждений до истечения срока их полномочий, если они по каким-либо причинам не соответствуют целям деятельности таких учреждений.