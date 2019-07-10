Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM

Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк на церемонии открытия турецкой экспозиции в рамках X Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге заявил, что основной акцент Турция делает на развитии сферы высоких технологий, и сказал: «Турция не намерена останавливаться на достигнутом.

Для прогрессивного развития экономики важно развитие сотрудничества с различными государствами». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Варанк отметил: «Взаимодействие между странами может и должно перерасти в совместные инвестиционные проекты, и перейти в производство и совместные научно-технические исследования. «ИННОПРОМ-2019» может внести важный вклад в процесс достижения этих целей, открыть для стран новые возможности». Министр напомнил, что Турция обладает сильным промышленным потенциалом, благодаря которому в 2018 году был побит исторический рекорд экспорта в 168 млрд долларов, а до 90% турецкого экспорта пришлось именно на долю промышленной продукции. Он также добавил, что Турция в своем развитии руководствуется принципом «национальные технологии, сильная промышленность».