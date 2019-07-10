Киев, 10 июля 2019, 10:56 — REGNUM
«Президент США Дональд Трамп согласится на новый формат переговоров с Россией, который ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский, если увидит реальные перспективы успеха по украинскому вопросу». Об этом 10 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
Он сообщил, что решение украинского вопроса связано с позицией Кремля, который важен для решения проблемы Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Он прогнозирует, что в Вашингтоне Зеленский и Трамп обсудят «вопрос мира на востоке Украины, вопрос взаимодействия с США по ряду вопросов, которые беспокоят обе стороны, в первую очередь это «Северный поток», его будущее, будущее газотранспортной системы».
Как сообщало ИА REGNUM, Украина и США готовят визит президента Зеленского в Вашингтон. Президенты Украины и США планируют провести встречу после завершения парламентских выборов на Украине. В частности, в США уже вылетел секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк и руководство Службы безопасности Украины.
Напомним, 8 июля президент Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры по Донбассу при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит предложение Зеленского.