Киев, , 10:56 — REGNUM

«Президент США Дональд Трамп согласится на новый формат переговоров с Россией, который ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский, если увидит реальные перспективы успеха по украинскому вопросу». Об этом 10 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Трамп и его команда будут готовы приобщиться к такому новому формату только в случае если они почувствуют, что есть реальные перспективы для достижения не просто прогресса, а успеха. Успех Трампу принципиально важен где угодно. Удастся с Кореей — супер, если будут уступки со стороны Ирана — прекрасно. Но если удастся что-то сделать, что изменит ситуацию с Украиной, уверен, он с удовольствием к этому присоединится», — сказал Грищенко.

Он сообщил, что решение украинского вопроса связано с позицией Кремля, который важен для решения проблемы Ирана, Северной Кореи и Сирии.

«США были бы страшно довольны, если бы они не были заинтересованы в Украине. Есть столько вопросов, в которых они заинтересованы на сегодняшний день и вынуждены ими заниматься… Чем меньше проблем, тем им было бы лучше. Из-за многих факторов Украина является принципиально важной для США. Это и вопрос взаимоотношений с Россией, которые нужны, чтобы решать проблемы Ирана и Кореи. Это и вопросы Сирии. Без Украины нельзя решить проблему возобновления более-менее нормальных отношений с Российской Федерацией», — добавил Грищенко.

Он прогнозирует, что в Вашингтоне Зеленский и Трамп обсудят «вопрос мира на востоке Украины, вопрос взаимодействия с США по ряду вопросов, которые беспокоят обе стороны, в первую очередь это «Северный поток», его будущее, будущее газотранспортной системы».

«Помощь Украине в реформировании многих сфер социально-экономической жизни, отношения с Российской Федерацией. Отдельная группа вопросов будет посвящена борьбе с коррупцией и созданию благоприятного инвестиционного бизнес-климата. Для американцев это чрезвычайно важно», — рассказал Грищенко.

«Не думаю, что эта встреча будет очень долгой. Если такая встреча произойдет в ближайшее время, именно Трамп будет определять на чем будет сделано ударение», — подытожил Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина и США готовят визит президента Зеленского в Вашингтон. Президенты Украины и США планируют провести встречу после завершения парламентских выборов на Украине. В частности, в США уже вылетел секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк и руководство Службы безопасности Украины.

Напомним, 8 июля президент Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры по Донбассу при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит предложение Зеленского.