Исламабад, , 11:33 — REGNUM

9 июля Азиатский банк развития объявил, что в ближайшие пять лет Пакистану будут выделены льготные кредиты на общую суму 10 миллиардов долларов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang со ссылкой на официальное заявление АБР, в ходе переговоров с правительством Пакистана была согласована особая программа участия с 2019 по 2024 год, в рамках которой АБР выделит 10 миллиардов долларов на различные проекты на территории страны. Также в Банке сообщили, что первый кредит в размере 2,1 миллиарда долларов будет выделен уже в этом году.

Как отмечает пакистанское информационное агентство, столь щедрый кредит стал возможен только после решения управляющего совета Международного валютного фонда (МВФ) об участии Пакистана в трехлетней кредитной программе, в рамках которой Исламабад получит 6 миллиардов долларов. Кредиты нужны Пакистану для преодоления тяжелого экономического кризиса, вызванного дефицитом платежного баланса.