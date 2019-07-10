Исламабад, , 11:00 — REGNUM

Бывший премьер-министр Пакистана и один из лидеров оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Шахид Хакан Аббаси заявил, что народ устал от «нового Пакистана» и хочет вернуться к «старому Пакистану».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, выступая перед функционерами своей партии, Аббаси заявил, что жизнь народа Пакистана стала «невыносимой» из-за беспрецедентного роста цен на необходимые товары, вызванного ошибочной политикой нового правительства партии «Движение за справедливость». По словам бывшего премьера, страна переживает самый тяжелый экономический кризис в истории, а премьер-министр Имран Хан «повсюду появляется с протянутой рукой».

Шахид Хакан Аббаси отметил, что нынешнее правительство, пришедшее к власти путем подтасовки результатов выборов, не способно добиться каких-либо позитивных изменений. Вместо этого, по словам экс-премьера, нынешние лидеры стремятся «заставить замолчать» несогласных, подобно диктаторам в прошлом.