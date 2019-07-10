Исламабад, , 10:49 — REGNUM

Министерство иностранных дел Пакистана назвало сообщения о возможном участии премьер-министра страны Имрана Хана в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке «спекуляцией».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал написал на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер», что сообщения СМИ о готовящемся участии Имрана Хана в ВЭФ — это «спекуляция», однако добавил, что Россия и Пакистан поддерживают связи в вопросе взаимодействия на высшем уровне. Он также отметил, что любые официальные сообщения на этот счет будут сделаны в «подходящее время». Ранее пакистанские СМИ сообщали, что Имран Хан якобы получил приглашение Владимира Путина посетить Владивосток в сентябре 2019 года для участия в Восточном экономическом форуме.

В свою очередь, индийские СМИ поспешили опровергнуть эту информацию, сообщая о том, что пакистанский премьер никакого приглашения не получал, а главным гостем на ВЭФ будет премьер-министр Индии Нарендра Моди.