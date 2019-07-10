Исламабад, , 11:19 — REGNUM

9 июля федеральный министр образования Пакистана Шафкат Махмуд заявил, что экс-премьер и председатель оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Наваз Шариф во время своего пребывания на посту главы правительства потратил 1,84 миллиарда рупий (12 миллионов долларов) из казны на зарубежные визиты.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр образования в своем интервью назвал непозволительной роскошью для погрязшей в долгах страны визиты экс-премьера Шарифа и бывшего президента Асифа Али Зардари. По словам министра, Наваз Шариф посетил Лондон 24 раза, а Саудовскую Аравию — 17 раз, в то время как Зардари, ныне председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии», побывал в Дубаи 51 раз (48 из них — частные визиты), а в Великобритании — 17 раз.

Как отметил Шафкат Махмуд, новый премьер-министр Пакистана Имран Хан, в отличие от находящихся под стражей бывших лидеров, отдал распоряжение сократить расходы на свой предстоящий визит в США. Так, ожидается, что глава правительства остановится в резиденции посла Пакистана.