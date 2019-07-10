Рабат, , 11:30 — REGNUM

9 июля министр иностранных дел Марокко Нассер Бурита заявил о том, что присоединение к зоне свободной торговли со странами Африки не означает, что страна признала независимость Западной Сахары. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», Бурита также добавил, что признание независимости Западной Сахары ставит под угрозу территориальную целостность Королевства.

Во время пресс-конференции 12-го внеочередного саммита Африканского союза Бурита заявил, что Марокко активно участвует в создании ЗСТ, но ратификация соглашения не может быть истолкована как признание легитимности фронта Полисарио.

Создание ЗСТ в Африке должно стимулировать популяризацию бренда «Сделано в Африке», который откроет важные перспективы для развития предприятий и укрепит региональные экономические и политические отношения за счет активизации торговли и привлечения иностранных инвестиций африканскими странами.