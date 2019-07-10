10 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Ирина Инашвили, , 13:22 — REGNUM

Опыт политической деятельности олигарха Бидзины Иванишвили явно притягивает и других грузинских бизнесменов-предпринимателей-олигархов, тем более что перспектива овладения всеми рычагами власти открывает для любого предприимчивого дельца (не в плохом смысле этого слова) широкие просторы для своей предпринимательской деятельности.

Мамука Хазарадзе Иван Шилов © ИА REGNUM

Тут и доступные ресурсы, и дешевая, а порой и бесплатная недвижимость, тут и решение всех проблем и препятствий на пути к осуществлению того или иного проекта, тут и спокойное пренебрежение всеми видами протеста оппонентов с уверенностью в завтрашнем дне. Но тут и опасность в один день остаться на обочине и потерять вместе с браздами правления всё то, во что, несмотря на предоставленные льготы, вложено слишком много, а изъято пока очень мало или почти ничего. И на фоне развивающихся в Грузии политических событий такая опасность замаячила на горизонте одного вступившего в политику несколько лет назад олигарха и открыла перспективы для вступления в нее других предпринимателей. Тем более что настрой этих, других, очень совпадает с развивающимся в стране протестным движением и попадает в струю антироссийско-антиправительственных выступлений.

Бидзина Иванишвили (cc) milkybarkid78

Намек на будущую активную политическую деятельность на этот раз сделал бизнесмен Мамука Хазарадзе, который пока разместил лишь общее заявление в соцсети Facebook. Свое решение объяснил тем, что протекающие в стране процессы в последний период «принимают опасные формы» и сеют в обществе раздор и противостояние. А сослался всё на ту же ночь с 20 на 21 июня, когда «наша достойная и свободная молодежь выразила откровенный и твердый протест против оккупации и насилия».

Тем самым косвенно, обтекаемо подтвердил те слухи, которые в последние дни активно муссируются в обществе, а именно слухи о том, что акции протеста у здания парламента Грузии финансируют «оппозиционно настроенные к нынешним властям бизнесмены».

«Этот протест — продолжение непрерывного исторического процесса и борьбы за независимость нашей страны. Если ты — гражданин этой страны, если твое сердце бьется за это, ты не можешь смотреть на всё это со стороны и равнодушно, не можешь не тратить твое время, энергию, дело на самое главное — благополучие и свободу твоей родины. Это самое великое понятие, без которого существование человека цены не имеет», — так возвышенно обозначил собственное отношение к процессам, развивающимся в Грузии по следам визита Сергея Гаврилова бизнесмен Хазарадзе.

Определил и первоочередные задачи этой борьбы: консолидацию и объединение «здорового, прогрессивного и прозападного общества», так как, по его же оценке, «добиться деэскалации напряженности и достичь гражданского мира одними усилиями правительства или политических партий практически невозможно».

Леван Гачечиладзе и президент TBC Bank Мамука Хазарадзе(справа)

Хазарадзе считает, что всего этого можно добиться только при активном участии гражданского общества в протекающих процессах, а потому намерен учредить новое общественное движение западного толка и объединить в нем «представителей различных сфер вокруг идеи создания в Грузии самой конкурентоспособной и сильной экономики в регионе».

«Исходя из вышеуказанного, я принял решение вместе с моими друзьями и единомышленниками, профессионалами из разных сфер в сентябре учредить общественное движение, главной целью которого будет объединение страны и сохранение ее независимости и свободы», — написал Хазарадзе.

Казалось бы, политически непритязательное заявление, но сделанные в нем акценты указывают на то, что общественное движение намеревается сказать свое слово в политической жизни страны. К тому же история современной Грузии знает немало примеров того, как создаваемые политиками, бизнесменами или общественными деятелями общественные организации вскоре перерастали в политические. Вопрос в том, насколько они были успешны, а рейтинги их лидеров высоки.

За всё время правления учрежденной олигархом Иванишвили «Грузинской мечты» попытки вступления в политику предпринимали многие его оппоненты из числа общественно известных и состоятельных людей, а также обиженные на олигарха его бывшие соратники по коалиции, но ни один из них добиться сколько-нибудь весомого успеха так и не смог. Учредил было партию и даже принял участие в парламентских выборах 2016 года известный оперный певец Паата Бурчуладзе, сделал политическое заявление, в котором открыто поддержал «Единое национальное движение» и экс-президента Михаила Саакашвили.

Михаил Саакашвили

А в парламент не вошел. Несмотря на популярность лидера, партия Бурчуладзе не набрала на выборах необходимого 5%-го количества голосов. Либо не дали… Потом было возбужденное против певца уголовное дело, в котором Бурчуладзе и его супругу обвиняли в растрате средств из учрежденного певцом благотворительного фонда. Сделала соответствующие заявления прокуратура, были допрошены подозреваемые-обвиняемые-свидетели и… дело заглохло, застыло, было предано забвению. А его действующие лица от политической деятельности отошли. Методы эти активно применяются в Грузии для «усмирения» ретивых оппонентов.

Подследственным оказался и бизнесмен Хазарадзе, которого до сих пор в грузинском экспертном и политическом обществе считали «конформистом», потому что при всех предыдущих властях он умело находил свою «нишу» и благодаря определенным «вливаниям», в общем-то, чувствовал себя достаточно комфортно. Проблемы с властями у Хазарадзе начались после отставки премьера Георгия Квирикашвили, с которым, по муссируемым в экспертно-общественных кулуарах слухам, бизнесмен дружил и продолжает дружить до сих пор. Служба госаудита подняла транзакцию 10-летней давности и сообщила, что Хазарадзе и его бизнес-партнер Бадри Джапаридзе выдали, а затем получили обратно кредит на $17 млн, в чем аудиторы усмотрели попытку отмывания незаконных доходов.

Прокуратура возбудила уголовное дело, Нацбанк потребовал отстранения Хазарадзе от управления основанным им же банком «ТВС», и наблюдательный совет банка был вынужден приостановить Мамуке Хазарадзе и Джапаридзе полномочия. А потом… уголовное дело «заглохло». А несколько дней назад Хазарадзе сообщил, что на собрании акционеров группы «ТВС Банк» в Лондоне его и Джапаридзе заново избрали председателем и заместителем председателя наблюдательного совета банка.

Именно в период активного расследования прокуратурой этого уголовного дела и сделал «конформист» Хазарадзе свои первые политические заявления. Преследования прокуратуры он обобщил и перенес акцент на стратегически международно важный проект глубоководного порта Анаклия, выразив тревогу тем, что подобные действия властей поставят под сомнение авторитет возглавляемого Хазарадзе «Консорциума развития Анаклии» и отпугнут уже готовых вложить в этот проект средства крупных иностранных инвесторов.

Проект порта Анаклия

Опасения Хазарадзе моментально подхватила, обработала, придала политическую остроту и поддержала основная оппозиция в лице соратников экс-президента Саакашвили. А правительство Грузии под давлением и укорами со стороны международных партнеров и внутренней оппозиции вынужденно перешло в режим оправдания и заверения в своей приверженности этому проекту и поддержке его осуществления. Но и проект Анаклия вскоре отошел на второй план…

Сегодня в Грузии под вопрос поставлена судьба самого правительства, которому политическая оппозиция ежедневно наносит всё новые удары, создавая в стране атмосферу постоянной напряженности, протеста и недовольства. Акции протеста, поводом для начала которых соратники экс-президента Саакашвили «умело» использовали появление в Тбилиси депутата российской Думы Сергея Гаврилова, не прекращаются. А организаторы ищут и предлагают населению всё новые и новые формы протеста с тем, чтобы этот протест окончательно не угас.

О том, с кем именно Мамука Хазарадзе намерен создать общественное движение, в его небольшом посте в сети Facebook ничего не сказано, но политически подкованные журналисты и эксперты уже делают свои предположения. В частности, не исключают, что рядом с Хазарадзе в числе лидеров движения увидят самого Георгия Квирикашвили, а также тех бывших соратников Иванишвили по коалиции «Грузинская мечта» и одноименной партии, которые покинули ряды правящей команды либо по тем или иным причинам были исключены из них. Вопрос лишь в том, как отнесутся к этому намерению бизнесмена заграничные влиятельные партнеры Грузии и позволят ли ему стать новым «спасителем» страны.