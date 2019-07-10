Москва, , 10:37 — REGNUM

Сегодня, 10 июля, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям IX Международного военно-морского салона. Салон открылся в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

Глава Российского государства подчеркнул, что это масштабная выставка, представляющая новейшие образцы вооружения и военно-морской техники, передовые разработки и технологии.

«Насыщенная программа Международного военно-морского салона вызовет широкий интерес специалистов и будет способствовать продвижению российской продукции военного назначения на мировые рынки», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам салона плодотворной деятельности, и взаимополезного общения.

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Как сообщало ИА REGNUM, IX Международный военно-морской салон начинается 10 июля в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. Помимо экспозиции в павильонах, он развернется на боевых кораблях и катерах у комплекса «Морской вокзал».

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