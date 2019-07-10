Доха, , 10:57 — REGNUM

9 июля эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани прибыл в Вашингтон, чтобы провести переговоры с Дональдом Трампом. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, лидеры стран намерены обсудить сотрудничество в сфере экономики, а также безопасности в Персидском заливе.

Переговоры эмира Катара с Трампом состоятся на фоне усиления напряженности в отношениях между Ираном и США и усиления «экономической блокады», направленной против Катара.

Встреча лидеров государств состоится 10 июля после того, как эмир проведет переговоры с исполняющим обязанности министра обороны США Марком Эспером. В своей речи во время банкета эмир Катара заявил, что его визит в Вашингтон подтверждает приверженность Катара общедемократическим идеалам США и стремление Дохи к экономическому сотрудничеству.