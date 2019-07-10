Тегеран, , 10:38 — REGNUM

Министр информационных технологий Ирана Джавад Джахроми рассказал о том, что студенты Технологического университета Шарифа разработали новую мобильную операционную систему для противодействия санкциям американской компании Google. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, новая операционная система будет установлена на смартфоны иранского производства, и Google не сможет никак повлиять на их работу. Джавад Джахроми отметил, что работа на новом программном обеспечении позволит представителям иранского бизнеса не беспокоится о санкциях Google, что будет способствовать развитию деловой активности.

В 2018 году США восстановили санкции против Ирана после одностороннего выхода из СВПД. Документ был подписан в 2015 году ИРИ, Китаем, Германией, США, Россией, Францией и Великобританией. Он отменял все международные санкции, связанные с ядерной программой Ирана.