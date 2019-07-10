Тегеран, , 11:48 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани подписал указ о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Это произошло после того, как 27 июня соответствующий законопроект был принят Меджлисом исламского совета (парламентом) и одобрен Советом по охране конституции Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Подписав закон, президент дал ряд указаний министерству промышленности Ирана по разработке совместных экономических проектов с ЕАЭС.

Раннее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о том, что членство Ирана в ЕАЭС позволит реализовывать национальную продукцию в странах, имеющих с ИРИ общую культуру и историю. В условиях «экономики сопротивления» это является приоритетной задачей, учитывая, что сегодня товарооборот ИРИ с большинством стран союза является довольно низким.