Москва, , 10:31 — REGNUM

Завтра, 11 июля, в Совфеде обсудят ситуацию в Грузии. Как передает корреспондент ИА REGNUM10 июля, об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов в ходе заседания верхней палаты парламента.

Планируется пригласить на заседание главу МАП, депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ).

Читайте также: Кто и что восстановит отношения России и Грузии: интервью Гаврилова

«Завтра состоится плановое заседание комиссии по защите суверенитета РФ, куда мы пригласим председателя МАП и детально обсудим всю эту историю в контексте общих антироссийских действий, имеющих целью создать еще один очаг напряженности непосредственно в районе суверенных границ РФ», — заявил Климов.