Тегеран, , 10:46 — REGNUM

Директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Юкия Амано выступил с заявлением о том, что Иран превысил норму обогащения урана в 3,67%, установленную СВПД. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Таким образом, чиновник подтвердил заявления Тегерана о невыполнении части обязательств по СВПД. Юкия Амано констатировал, что Иран обогащает изотоп U-235, и на данный момент уровень обогащения заметно превышает нормы по СВПД. Директор МАГАТЭ также с тревогой процитировал слова председателя агентства по атомной энергетике Ирана Бехруза Камлванди о том, что Иран подошел к планке обогащения урана в 4,5%.

Раннее Иран заявил о частичном приостановлении выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, заключенному в 2015 году ИРИ, Китаем, Германией, США, Россией, Францией и Великобританией. Решение последовало за обвинениями в адрес ЕС в невыполнении «ядерной сделки» в связи с выходом США из договора в 2018 году и введением односторонних санкций.