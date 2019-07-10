Тегеран, 10 июля 2019, 10:59 — REGNUM
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан обрушился с критикой на Вашингтон за то, что тот стал «катализатором» ухудшения ситуации вокруг «ядерной сделки». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
По словам китайского дипломата, причиной частичного приостановления Ираном СВПД стали «односторонние запугивания» Вашингтоном Исламской республики. Он отметил, что санкции США являются «издевательством» над Ираном и «опухолью мирового сообщества».
Гэн Шуан выразил сожаление в связи с частичным приостановлением Ираном СВПД и подчеркнул, что данный кризис может быть урегулирован только дипломатическим путем.