Копенгаген, , 10:39 — REGNUM

В Дании министр по жилищным делам Кааре Дюбвад заявил о необходимости вывести из понятийного аппарата слово «гетто». Он считает, что термин негативно влияет на жителей этих самых гетто.

Новый министр Дании по жилищным делам Кааре Дюбвад предложил отказаться от употребления термина «гетто» в отношении неблагополучных районов страны. Политик заявил: «Будучи министром по жилищным делам, я бы первым делом отказался от этого термина («гетто»), поскольку не хотел бы вешать ярлык на жителей этих районов, которые и так еле сводят концы с концами» — об этом пишет датская газета «Berlingske» («Берлинске»).

Представитель Датской народной партии по вопросам миграционной политики Пиа Кьерсгор не согласилась с мнением министра и отметила, что слово «гетто» давно вошло в употребление и что отказываться от него нет необходимости. Она также заявила, что подобная инициатива — очередной шаг нынешнего социал-демократического правительства в смягчении миграционной политики.