Вашингтон, , 10:28 — REGNUM

Украина может договориться о закупке американских истребителей F-16, заявил глава американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation Глен Ховард, сообщило 10 июля информационное агентство «Укринформ».

"Ходят слухи, что Украина может действительно рассматривать приобретение истребителей F-16 американского производства. Если они соответствуют действительности, это будет означать, что США рассматривают возможность серьезного шага для помощи Украине», — рассказал он.

Эксперт считает, что модернизация ВВС Украины может быть приоритетной для США, поскольку «они чрезвычайно быстро стареют, и им не хватает запчастей».

Говард, отметил, что на Украине может не оказаться достаточного количества англоязычных лётчиков, которые могли бы научиться управлять американскими истребителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что США и Украина договорились о поставках современных видов вооружений, однако не уточнил каких именно.

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