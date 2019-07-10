Вашингтон, , 10:20 — REGNUM

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк прибыл с визитом в Соединённые Штаты. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Начал визит в США», — написал Данилюк.

Он отметил, что уже успел провести ряд встреч. В частности, он встретился со спецпредставителем госдепартамента США Куртом Волкером.

https://www.facebook.com/photo.php

«Встретился с генералом Келлогом, а также советником по национальной безопасности вице-президента США и советником президента США», — добавил секретарь СНБО Украины.

Как долго продлится его визит в США, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность нового главы совета национальной безопасности и обороны Украинывместо ушедшего в отставку Александра Турчинова бывший министр финансов Александр Данилюк был назначен в мае 2019 года. Такой указ после вступления в должность главы государства подписал президент Украины Владимир Зеленский.